Che spavento per Mertens! Il suo aereo finisce fuori pista L'incidente durante l'atterraggio al termine del volo di rientro ad Anversa

Paura per Dries Mertens. L'aereo noleggiato per il rientro in Belgio, dove l'attaccante ha fatto ritorno per controlli alla caviglia sinistra, ha dovuto fronteggiare problemi in fase di atterraggio finendo fuori pista. Il personale dell’aeroporto è immediatamente intervenuto in soccorso. Per fortuna, nessuna conseguenza fisica. Tutto si è risolto solo in un forte spavento.