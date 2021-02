Verso Latina-Napoli, Sacripanti: "Occorrerà alta intensità" Il coach della squadra azzurra: "Sarà importante essere pronti a rispondere alla loro tattica"

È la vigilia del match di Latina per il Napoli Basket. Domani con palla a due alle 20.30, la squadra azzurra affronterà la Benacquista con l'obiettivo del poker in campionato, nel girone rosso di Serie A2. "Latina è molto migliorata nelle ultime partite sia individualmente che nelle gerarchie delle responsabilità in campo. - ha spiegato il coach di Napoli, Stefano Sacripanti - I nostri avversari arrivano da una vittoria importante a San Severo, un campo molto difficile. Dobbiamo essere bravi nel continuare ad avere intensità alta, come quella avuta nelle ultime gare. Sarà importante essere pronti a lavorare contro le soluzioni tattiche proposte da Latina". Lorenzo Uglietti sarà l'ex della sfida. La guardia della Gevi ha giocato in canotta Latina per 4 anni dal 2013 al 2017.