L'ex Pandev stende il Napoli, azzurri ko con il Genoa (2-1) Settimo ko in campionato e la corsa Champions si complica per la squadra di Gattuso

La doppietta di Goran Pandev, ex di turno, regala la terza vittoria consecutiva al Genoa e determina il settimo ko del Napoli in campionato. Risultato di 2-1 e agli azzurri non basta la rete di Politano al 34' della ripresa. Pandev firma il vantaggio del Grifone all'11' e si regala il bis al 26' approfittando di un primo tempo negativo per difesa e stabilità da parte degli azzurri. A Gattuso non basta il ritorno alla difesa a 4 con 3 mediani e soluzione a 3 in attacco. Il tecnico perde Manolas, in difficoltà nel match, dopo 25 minuti del secondo tempo e inserisce Rrahmani. Brutta serata per Maksimovic e Mario Rui. Negli istanti conclusivi, il contatto Rui-Scamacca non trova il fischio di Manganiello e il controllo Var. Settima sconfitta in campionato e ora il Napoli metterà l'Atalanta nel mirino. Martedì a Bergamo sarà in palio il pass per la finale di Coppa Italia. Sabato, alle 18, i partenopei ospiteranno la Juventus al Maradona con l'obbligo del riscatto in campionato per la corsa Champions.

Serie A

Ventunesima Giornata

Genoa - Napoli 2-1

Marcatori: 11' pt, 26' pt Pandev (G), 34' st Politano (N)

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (22' st Behrami), Badelj, Zajc (43' st Rovella), Czyborra; Destro (34' st Portanova), Pandev (22' st Scamacca). A disposizione: Marchetti, Zima, Ghiglione, Melegoni, Onguene, Pellegrini, Eyango, Dumbravanu. All. Ballardini.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas (24' st Rrahmani), Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme (33' st Bakayoko), Zielinski (9' st Insigne); Politano, Petagna (9' st Osimhen), Lozano. All. Gattuso. A disp. Meret, Contini, Hysaj, Cioffi, Lobotka.

Arbitro: Manganiello.

Ammoniti: Badelj, Czyborra, Zajc (G); Mario Rui, Elmas (N).

Recupero: 4' st