Napoli, Rrahmani o Di Lorenzo per il rebus difensivo Domani la sfida di Bergamo, il ritorno della semifinale di Coppa Italia: si riparte dallo 0-0

Tutto in meno di 72 ore con l'apertura del mini-ciclo che può risultare già determinante perché la gara di Bergamo, in programma domani, mette in palio il pass per la finale di Coppa Italia, in grado di garantire un rilancio immediato, tecnico ed emotivo, nel percorso altalenante del Napoli, reduce dal ko di Genova e con il dubbio difensivo verso il ritorno della semifinale con l'Atalanta.

Nella gara di andata, gli azzurri hanno presentato la linea a 3, provata in parte nel precedente match con il Parma, ma nonostante le assenze dell'infortunato Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly, bloccato dal covid, la difesa sarà composta da due centrali e due esterni. Il dubbio è tra la coppia inedita con Nikola Maksimovic, sicuro titolare, da legare all'adattato Giovanni Di Lorenzo o ad Amir Rrahmani, schierato dopo mesi d'attesa a Udine, uscito all'intervallo e schierato poi nei finali di gara con la Fiorentina e con il Genoa: ecco Atalanta e Juventus per due sfide da dentro o fuori (domani a Bergamo, sabato la sfida al "Diego Armando Maradona).