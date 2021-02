Napoli attende Pistoia, Sacripanti: "Lucidità e fisicità" Il coach azzurro indica la strada ai suoi per la sfida con la Giorgio Tesi Group

È già vigilia di un nuovo match di campionato per la Gevi Napoli, che domani, alle 18, affronterà la Giorgio Tesi Group Pistoia. La squadra di coach Stefano Sacripanti punta a firmare la cinquina che regalerebbe l'aggancio alla capolista Unieuro Forlì, di riposo in questo turno infrasettimanale. Proprio Pistoia è stata l'unica fin qui a battere la prima in classifica nel girone rosso di Serie A2. "Affrontiamo una squadra di livello molto alto. - ha spiegato il tecnico del Napoli Basket - Con l’inserimento di Fletcher hanno trovato un sistema di gioco molto particolare, sfruttando una grande fisicità e interscambiando i ruoli. Non sarà facile giocare contro Pistoia. La squadra toscana è l’unica ,in questo campionato, ad aver battuto Forlì sfruttando sia la qualità dei suoi lunghi, che giocano sia dentro che fuori, sia la possibilità di poter cambiare giocatori sul perimetro. Dobbiamo essere pronti a trovare soluzioni difensive opportune ed a giocare con lucidità e fisicità contro tatticismi che potranno essere esasperati".