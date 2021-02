Napoli domina, poi rischia grosso ma esulta: Pistoia ko 79-64 Quinta vittoria di fila per la GeVi, che aggancia momentaneamente in testa alla classifica Forlì

Quinta vittoria consecutiva per la GeVi Napoli, che aggancia momentaneamente Forlì (due partite in meno) in testa alla classifica del girone rosso di Serie A2 (quota 26 punti). Al PalaBarbuto, nella gara valida per la diciottesima giornata di regular season, gli azzurri hanno battuto con il risultato finale di 79-64 la Giorgio Tesi Group Pistoia. Dominio partenopeo nei primi tre quarti: 21-15; 17-14; 22-13. Poi, un clamoroso black-out in avvio del quarto periodo ha rischiato di riaprire il match. Parziale di 0-14 per il -4 dei toscani. Brividi per il tentativo di rimonta quasi concretizzato, ma respinto nel momento decisivo da 9 punti di fila di Marini. Domenica, con palla a due alle 18, gli uomini di coach Sacripanti saranno impegnati in trasferta a Cento.