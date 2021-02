Tris Atalanta, Napoli eliminato dalla Coppa Italia Zapata e doppietta di Pessina, non basta Lozano. In finale la Dea sfiderà la Juventus

Il Napoli conclude in semifinale la sua marcia in Coppa Italia. L'Atalanta batte 3-1 gli azzurri e scrive la storia guadagnando l'acceso alla finale dove sfiderà la Juventus, che ieri ha eliminato l'Inter. Dea avanti di due gol dopo solo 16 minuti. A bersaglio Zapata, che poi veste i panni dell'assist-man per mandare in porta Pessina. Lozano, come sempre il migliore tra le file partenopee accorcia le distanze in avvio di ripresa, Insgine sciupa una ghiotta occasione per il pari e Pessina chiude i conti firmando la sua doppietta personale. Sempre più in bilico Gattuso.

Il tabellino.

Atalanta - Napoli 3-1

Marcatori: pt 10' Zapata, 16' Pessina; st 8' Lozano, 33' Pessina.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino (26' st Caldara), Djmsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; Pessina (45' st Pasalic); Muriel (11' st Ilicic), Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello, Lammers, Malinovskyi, Kovalenko, Ruggeri, Ghislandi, Miranchuk. All.: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj (41' pt Mario Rui); Elmas (1' st Politano), Bakayoko (18' st Lobotka), Zielinski (18' st Demme); Lozano, Osimhen (34' st Petagna), Insigne. A disp: Meret, Contini, Zedadka, Demme, Fabián Ruiz, Costanzo, Cioffi. All.: Gattuso.

Arbitro: La Penna della sezione di Roma 1.

Ammoniti: Palomino, Hysaj, Zielinski, Di Lorenzo, Insigne. Recupero: pt 2', st 3'. Angoli: 5-5. Gara a porte chiuse.