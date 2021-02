Napoli, la sfida con la Juventus è un crocevia Hysaj e Demme out per la gara con i bianconeri, in programma domani (ore 18)

Le modalità di uscita dalla Coppa Italia - nessun gol realizzato al "Maradona" e il 3-1 Atalanta rimediato a Bergamo - rendono ancora più complicata la gestione di Rino Gattuso e Napoli-Juventus, in programma domani, con calcio d'inizio alle 18, appare come il crocevia stagionale per il tecnico. La squadra ha ripreso la preparazione con il report che presenta due criticità: distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra per Elseid Hysaj, che si è sottoposto ad esami strumentali nella giornata di ieri. Elongazione al quadricipite della coscia sinistra per Diego Demme. Valutazione quotidiana della condizione fisica e il centrocampista tedesco sembra uscire dai piani tecnici per la gara di domani contro i bianconeri.

Emergenza difensiva e momenti di tensione che si avvertono con costanza nell'ambiente. Sul canale ufficiale twitter, la società azzurra ha sottolineato che Gattuso "non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili". Ecco quanto presentato dal Napoli in una fase da crisi, di risultati, tecnica ed emotiva. La sfida con la Juventus assume un valore doppio: peserà negli equilibri del campionato per la corsa Champions e può anticipare quanto già appare delineato nella prossima estate, ma tutto passerà per i novanta minuti del "Maradona".