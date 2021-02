Insigne, cento gol in azzurro: il Napoli batte la Juventus 1-0 Il capitano azzurro si sblocca dal dischetto con i bianconeri dopo tre errori dagli undici metri

Al 30' la sbracciata di Chiellini, che colpisce Rrahmani, determina il richiamo VAR per l'arbitro Doveri. Il direttore di gara assegna il calcio di rigore rivedendo al monitor il contatto tra i due difensori. Dopo tre errori consecutivi dal dischetto contro la Juventus, Lorenzo Insigne si ripropone con decisione e non sbaglia: realizza l'1-0 Napoli superando Szczesny. Il capitano realizza il centesimo gol in azzurro.

Dopo un primo tempo sottotono, i bianconeri vivono in crescendo la ripresa e sfiorano più volte il pari, ma trovano il muro, alzato da Meret. L'estremo difensore, in campo per l'infortunio di Ospina nel pre-gara, stringe i denti nel finale, al pari di Insigne e Lozano, stoico dopo un indurimento muscolare. Finale di 1-0 e, in attesa degli altri risultati, il Napoli si ripropone in zona Champions, a -2 dalla Juventus, terza, con l'aggancio a Roma e Lazio, impegnate domani, ma per i partenopei resta sempre il match del girone d'andata - a Torino con la Vecchia Signora - da recuperare.

Napoli-Juventus 1-0

Marcatori: 31' L. Insigne.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Zielinski (65' Elmas), Bakayoko; Politano (65' Ruiz), Insigne (87' Lobotka), Lozano; Osimhen (75' Petagna). All. Gattuso: A disp. Contini, Zedadka, Costanzo, Cioffi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (46' Alex Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi (63' McKennie), Bentancur (72' Kulusevski), Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta, Fagioli, Peeters.

Arbitro: Doveri di Roma

Ammoniti: Di Lorenzo, Rabiot (N); Chiellini, Cuadrado (J).

Recupero: 2' pt, 6' st.