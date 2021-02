Cento-Napoli, azzurri a caccia della sesta vittoria di fila Iannuzzi non ci sarà per una distorsione alla caviglia destra nella gara con Pistoia

La Gevi Napoli sarà ospite della Tramec Cento e gli azzurri proveranno a conquistare la sesta vittoria consecutiva. "Siamo reduci da una settimana intensa, dobbiamo essere consapevoli che servirà uno sforzo maggiore per continuare la serie positiva. - ha spiegato il coach di Napoli, Stefano Sacripanti - Non avremo Antonio Iannuzzi, quindi dovremo essere bravi a gestire minuti ed energie. Cento è una squadra molto più forte di quella affrontata a Napoli, con il ritorno di Sherrod e Cotton e l’innesto importante di Jurkatamm". La Gevi sarà priva, quindi, di Antonio Iannuzzi, che ha rimediato una distorsione alla caviglia destra nella gara con Pistoia. Edema intrarticolare e una zona di edema peritendineo a carico del legamento peroneo-astragalico anteriore di cui non è valutabile l’integrità per il lungo avellinese. Le condizioni di Iannuzzi saranno rivalutate tra dieci giorni.