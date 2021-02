Napoli ko a Cento: vince la Tramec dell'ex Sherrod (79-74) Agli azzurri non bastano i 26 punti di Parks. Si ferma anche Forlì, sconfitta a Chieti

Si interrompe dopo cinque successi la striscia vincente della Gevi Napoli, ko a Cento con il risultato di 79-74. Parziali di 13-16, 15-17, 30-23 e 21-18 per la sconfitta degli azzurri di coach Stefano Sacripanti. A Napoli non bastano i 26 punti di Jordan Parks e le prestazioni da doppia cifra di Pierpaolo Marini, Eric Lombardi e Andrea Zerini. Cento vince con l'ex Napoli, Brandon Sherrod, top-scorer della Benedetto XIV. Napoli resta in vetta grazie alla sconfitta di Forlì: la Unieuro va ko a Chieti con il finale di 79-78.

Serie A2 - Girone Rosso

Diciannovesima Giornata

Tramec Cento - GeVi Napoli 79-74

Parziali: 13-16, 15-17, 30-23, 21-18

Cento: Sherrod 19 (9/14, 0/0), Cotton 16 (5/7, 2/6), Moreno 11 (4/4, 1/3), Petrovic 8 (0/0, 2/5), Gasparin 7 (0/3, 2/4), Leonzio 6 (1/1, 1/2), Ranuzzi 5 (1/2, 1/1), Fallucca 3 (0/1, 1/3), Berti 2 (1/1, 0/0), Jurkatamm 2 (1/1, 0/1), Rayner, Roncarati.

Napoli: Parks 26 (6/8, 3/10), Marini 15 (4/7, 1/5), Lombardi 14 (6/9, 0/3), Zerini 10 (5/6, 0/2), Mayo 5 (1/3, 1/4), Monaldi 2 (1/2, 0/3), Uglietti 2 (1/1, 0/1), Sandri, Klacar, Tolino.