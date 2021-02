Napoli, tegola Lozano: il messicano tornerà solo a marzo Fuori anche Ospina, già out nella gara vinta contro la Juventus (1-0)

L'abbraccio a fine gara come sintesi della ripartenza. I novanta minuti del "Maradona" hanno regalato al Napoli il tanto atteso rilancio. Il risultato segue lo spirito di sacrificio del gruppo azzurro: l'1-0 con il minimo sforzo offensivo, garantito dalla sbracciata di Chiellini su Rrahmani e dal rigore, finalmente trasformato con la Juventus, da Lorenzo Insigne, che cancella l'errore decisivo in Supercoppa all'interno di una prestazione da leader.

Il Napoli ha determinato il riscatto anche in chiave Champions: quinto posto con una gara da recuperare, con i bianconeri, a -2 dalla Vecchia Signora, quarta in classifica. Il tutto alla vigilia della seconda fase di Europa League. Giovedì sarà trasferta a Granada per gli uomini di Rino Gattuso. La sfida con la Juve ha offerto il rilancio, ma anche nuovi campanelli d'allarme. Nel pre-gara, Ospina ha lasciato spazio a Meret, protagonista nel big match e chiamato ora alla continuità. Risentimento all'adduttore della coscia destra per il colombiano e lo stesso Meret ha accusato un fastidio muscolare sul finale del match di sabato. Hirving Lozano dovrebbe tornare a disposizione solo a marzo. Risentimento alla coscia destra per il messicano, stoico negli istanti conclusivi con la Juve, quando Gattuso aveva già speso slot e cambi a disposizione. Anche Insigne è uscito con qualche dubbio sulla condizione fisica. All'Estadio Nuevo Los Càrmenes, toccherà fare nuovamente di necessità virtù a Gattuso con Mertens in Belgio e Osimhen chiamato a sbloccarsi.

Il report azzurro - "Hirving Lozano e David Ospina hanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo grado all'adduttore della coscia destra. I due calciatori azzurri hanno iniziato il percorso di riabilitazione": ecco quanto comunicato dal Napoli.