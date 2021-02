Napoli, tutti negativi al Covid-19 ma è piena emergenza Solo 14 calciatori a disposizione di Gattuso per la sfida a Granada. Petagna salterà il Benevento

Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del “gruppo squadra” del Napoli. Una buona notizia, ma, paradossalmente, anche una magra consolazione rispetto all'infermeria che straborda di infortunati. Meret, Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Rrahmani, Bakayoko, Elmas, Fabián Ruiz, Zielinski, Lobotka, Osimhen, Politano, Insigne. Solo tredici calciatori, più Contini, a disposizione di Gattuso alla vigilia dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma domani, alle 21, sul campo del Granada. Osimhen è l'unica vera punta dopo che, nella giornata di ieri, è arrivata un'altra doccia gelata: dopo quelli in cui è incappato Lozano, che starà fermo almeno un mese, guai muscolari per Petagna, che salterà anche il derby con il Benevento e tornerà a disposizione a inizio marzo. Scelte, dunque, obbligate. Elmas e Fabián Ruiz potrebbero avanzare il proprio raggio di azione per trovare la quadratura del cerchio di un undici di partenza particolarmente rabberciato. A fare il punto sulla complessa situazione sarà Gattuso, questo pomeriggio, in conferenza stampa. Ad affiancarlo ci sarà Politano. Gettare il cuore oltre l'ostacolo e dimostrarsi più forte delle difficoltà. Servirà un Napoli stoico, a prova di defezioni.