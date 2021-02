Turris in caduta libera, il Palermo sbanca il "Liguori": 1-2 Doppietta di Lucca, gol del momentaneo pari firmato da Romano. Si riduce il vantaggio sui playout

Turris in caduta libera. Quinta sconfitta nelle ultime 6 partite per i corallini, che vedono ridursi a 8 i punti di vantaggio sulla zona playout. Al “Liguori” vince il Palermo. Rosanero in vantaggio con un colpo di testa di Lucca, favorito da un'uscita a vuoto Abagnale. Il pari dei padroni di casa arriva alla fine del primo tempo con un siluro di Romano dalla distanza. In avvio di ripresa la rete che decide la partita. Doppietta personale di Lucca, che ribadisce in fondo al sacco firmando il suo decimo gol in campionato. Al 94' espulso Rainone per proteste.

Il tabellino.

Turris - Palermo 1-2

Marcatori: pt 17' Lucca, 45' Romano; st 3' Lucca.

Turris (3-4-1-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio (25' st Ventola), Lorenzini; Esempio (34' st Ferretti), Franco, Romano, Loreto (34' st D'Ignazio); Giannone; Longo (10' st Alma), Persano. A disp: Lonoce, Barone, Fabiano R., Brandi, Carannante, Pitzalis, Lame, Esposito. All.: F. Fabiano.

Palermo (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Somma, Crivello; Martin (17' st Marconi), De Rose, Broh (17' st Kanoute); Rauti (30' st Peretti), Lucca (23' st Saraniti), Valente (1' st Floriano). A disp: Fallani, Corrado, Lancini, Marong, Silipo. All.: Boscaglia.

Arbitro: Bitonti della sezione di Bologna. Assistenti: Feraboldi della sezione di Brescia e Maninetti della sezione di Lovere. Quarto ufficiale: Vergaro della sezione di Bari.

Note: Espulso al 49' st Rainone per proteste. Ammoniti: Di Nunzio, Romano, Martin, Accardi, Persano. Recupero: pt 0', st 4'.