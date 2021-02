Napoli ko, il Granada vince 2-0: occorre la rimonta al ritorno Europa League, Herrera e Kenedy per la vittoria degli andalusi. Manca la continuità agli azzurri

Il Napoli non trova la continuità dopo la vittoria con la Juventus e saluta Granada con un nuovo ko in stagione. Risultato di 2-0 in favore degli andalusi con le reti di Herrera e Kenedy. Si decide tutto dal 19' al 21' del primo tempo con i due gol del Granada, che si regala una notte splendida tra le mura amiche. Il Napoli pecca più per aspetti di mentalità che di condizione fisica, nonostante le difficoltà nella gestione della rosa per Rino Gattuso a causa degli infortuni e anche del covid. Giovedì prossimo, al "Maradona", sarà ritorno dei sedicesimi di Europa League e al Napoli occorrerà la rimonta, il 2-0 per i supplementari o la vittoria con tre gol di scarto per l'accesso agli ottavi della seconda competizione continentale.

Europa League - Sedicesimi di Finale

Granada-Napoli 2-0

Marcatori: 19' pt Herrera, 21' pt Kenedy

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo (23' pt Sanchez), Neva (33' st Diaz Victor); Herrera, Gonalons (33' st Eteki); Machis (25' st Puertas), Montoro, Kenedy (25' st Soro); Molina. All. Martinez. A disp. Fabrega, Perez, Gonalons, Escandell.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka (19' st Bakayoko), Elmas; Politano (1' st Zielinski), Osimhen, Insigne. All. Gattuso. A disp. Contini, Idasiak, Zedadka, Costanzo, Labriola, D'Agostino, Cioffi.

Arbitro: Karasev (assistenti Demesho-Gavrilin, IV Moskalev, VAR Meshkov-Ivanov).

Ammoniti: Foulquier, Rui Silva, Diaz Victor, Montoro, Eteki (G); Elmas, Di Lorenzo, Insigne, Zielinski, Mario Rui (N).

Recupero: 2' pt, 4' st.