Napoli, sfida Champions con l'Atalanta: obiettivo rivincita Osimhen cerca la svolta. Gattuso recupera Koulibaly, ma difficilmente sarà titolare

Due recuperi, ma l'emergenza si conferma nell'ambiente azzurro per infortuni e risultati. Il ko di Granada con la prospettiva della rimonta: Fabian Ruiz non pone limiti al Napoli, giovedì prossimo occorrerà l'impresa, ma prima c'è la sfida con l'Atalanta, preziosa nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, vero obiettivo del gruppo partenopeo sin dall'estate e alla portata con una gara da recuperare nel percorso stagionale, ma dovranno arrivare risposte importanti.

Il Napoli punta alla rivincita con l'Atalanta. A Bergamo, domani con calcio d'inizio alle 18, sarà sfida con punti pesanti in palio. Per gli orobici ecco due match dall'alto impatto, prima per la classifica di Serie A, poi per la storia (mercoledì l'andata dell'ottavo di Champions con il Real Madrid). In casa azzurra, verifica delle condizioni fisiche con la speranza di qualche recupero last-minute.

Rino Gattuso ritrova Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly. Se l'esterno algerino è da tempo ai margini del progetto tecnico, il recupero del centrale franco-senegalese può garantire tanto allo staff tecnico, ma difficilmente sarà titolare dopo lo stop per il covid. In attacco, Victor Osimhen cerca la svolta. Dai social, filtravano polemiche innescate dalle parole del fratello. Il nigeriano ha deciso di rimpallare tutte le voci con un post molto deciso. “Nessuno parla al mio posto”, così Osimhen per confermare il gruppo unito.