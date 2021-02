Juve Stabia - Teramo, la probabile formazione dei gialloblù Un nuovo positivo al Covid-19 nel "gruppo squadra". Solo 18 calciatori a disposizione di Padalino

Come era già accaduto alla vigilia della partita con l'Avellino, la Juve Stabia ha reso noto che l’ultima serie di tamponi, a cui sono stati sottoposti i componenti del “gruppo squadra”, ha evidenziato una positività al Covid-19. Il tesserato è in isolamento fiduciario. Il club gialloblù si è attivato per il rispetto di ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale. Indisponibili Bovo, Cernigoi, Farroni, Fioravanti, Iannoni, Lia, Mastalli, Orlando e Rizzo. Il tecnico Pasquale Padalino ha, dunque, a disposizione solo 18 calciatori per la gara casalinga con il Teramo, in programma domani, alle 17,30, valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C.

L'elenco dei 18 convocati.



Portieri: Lazzari, Russo.



Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Mulè, Oliva, Troest.



Centrocampisti: Berardocco, Guarracino, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia.



Attaccanti: Borrelli, Fantacci, Marotta, Ripa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (3-4-1-2): Russo, Mulè, Troest, Esposito, Garattoni, Berardocco, Vallocchia, Scaccabarozzi, Fantacci, Borrelli, Marotta. A disp.: Lazzari, Caldore, Elizalde, Oliva, Guarracino, Suciu, Ripa. All.: Padalino.