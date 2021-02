Turris, esonerato il tecnico Fabiano Sei sconfitte nelle ultime sette partite, i corallini cambiano: ecco il possibile sostituto

La sconfitta a Pagani, sesta nelle ultime sette partite, costa la panchina al tecnico Francesco Fabiano. Ufficiale l'esonero dell'allenatore che ha riportato i corallini in Serie C. “La Turris, dopo attenta riflessione e nell’intento di provare a dare un’immediata svolta positiva alla stagione sportiva in corso, comunica di aver sollevato il tecnico Francesco Fabiano dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il presidente Colantonio e l'intera dirigenza ringraziano mister Fabiano per il lavoro svolto e per aver condiviso con l'attuale proprietà, attraverso la conduzione tecnica della Turris, il percorso di crescita del club e di risalita nel calcio professionistico, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. La società comunicherà, nella giornata di domani, il nome della nuova guida tecnica della prima squadra.” si legge nella nota ufficiale diramata dal club. Bruno Caneo è tra i papabili per subentrare, ma è ampio di nomi al vaglio della proprietà per cercare di svoltare e non dilpidare quanto di buono fatto nella prima parte della stagione.