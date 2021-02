La Paganese ora vola: 2-0 alla Turris, Fabiano in bilico Gol di Diop e Guadagni, terzo successo casalingo consecutivo. I corallini a 6 punti dai playout

Dieci punti nelle ultime cinque giornate, terzo successo casalingo consecutivo. Sono i numeri della Paganese, che mercoledì prossimo tornerà in campo, alle 14,30, al “Torre”, per sfidare il Catania nel recupero della ventesima giornata del girone C di Serie C. I ragazzi di mister Di Napoli vedono la salvezza diretta, che ora dista un solo punto. Gli azzurrostellati battono la Turris, in crisi nera, con il finale di 2-0 e risucchiano i corallini, sconfitti per sei volte nelle ultime sette partite e a secco di vittorie da due mesi, nella lotta per non retrocedere. Un gol per tempo. Rompe l'equilibrio Diop con un colpo di testa, chiude i conti il gioiellino Guadagni su calcio di punizione con complicita di Abagnale. Nel finale di gara espulso Di Nunzio per somma di ammonizioni. Traballa la panchina del tecnico Fabiano.

Il tabellino.

Paganese - Turris 2-0

Marcatori: pt 36’ Diop; st 26’ Guadagni.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Cigagna; Carotenuto (44’ st Bonavolontà), Zanini, Gaeta (22’ st Guadagni), Onescu, Squillace; Diop (37’ st Antezza), Raffini (44’ st Scarpa). A disp.: Campani, Fasan, Esposito, Perazzolo, Curci, Bramati, Mendicino. All.: Di Napoli.

Turris (3-4-1-2): Abagnale; Lame (29’ st R. Fabiano), Di Nunzio, Lorenzini (12’ st Ferretti); Da Dalt, Franco, Carannante (29’ st Longo), Loreto (12’ st Esempio); Giannone; Persano, Ventola (12’ st Alma). A disp.: Lonoce, Barone, Pitzalis, D’Ignazio, Brandi, Esposito, Salazaro. All.: F. Fabiano.

Arbitro: Saia della sezione di Palermo. Assistenti: Dentico e Belsanti della Sezione di Bari. Quarto ufficiale: Madonia della sezione di Palermo.

Note: Espulso al 39’ st Di Nunzio per somma di ammonizioni. Ammoniti: Gaeta (P), Diop (P), Loreto (T), Alma (T). Recupero: pt 1 ’; st4’. Angoli: 1-4. Gara a porte chiuse. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Mauro Bellugi.