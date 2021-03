La Turris frena subito, k.o. a Potenza: 2-1 Settima sconfitta nelle ultime nove partite per i corallini, che cedono il passo al "Viviani"

Nemmeno il tempo di godersi il successo in rimonta sulla Casertana, che la Turris riassapora il gusto amaro della sconfitta, la settima nelle ultime nove partite. Al “Viviani”, nell'anticipo della ventottesima giornata del girone C di Serie C, il Potenza vince 2-1. Lucani in vantaggio al 31' con un calcio di rigore concesso per fallo di D'Ignazio su Coccia e trasformato da Baclet, che manda le squadre al riposo sul risultato parziale di 1-0. Nella ripresa, al 69'. il raddoppio dei padroni di casa grazie al subentrato Sandri, che prende la mira e batte Abagnale con un bel tiro a giro di prima intenzione, poco dentro l'area di rigore. Nel finale reazione d'orgoglio degli uomini di Caneo, alla seconda uscita e alla prima battuta d'arresto sulla panchina corallina. All'85', Romano accorcia le distanze, ma non basta a riaprire la partita. Anzi, al 93' ci mette una pezza Abagnale, che nega a Volpe la rete del 3-1.

Il tabellino.

Potenza - Turris 2-1

Marcatori: pt 31' Baclet (rig.), st 24' Sandri, 40' Romano.

Potenza (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Sepe; Bruzzo (13' st Sandri), Zampa (37' st Nigro), Bucolo; Di Livio (37' st Volpe); Mazzeo (37' st Conson), Baclet (3' st Salvemini). A disp. Santopadre, Brescia, Noce, Panico, Lauro, Fontana, Cavaliere. All.: Gallo.

Turris (3-4-2-1): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini (1' st Loreto); Da Dalt, Signorelli (1' st Alma), Franco (36' pt Tascone), D'Ignazio (15' st Esempio); Romano, Giannone (28' st Persano); Boiciuc. A disp. Lo Noce, Ventola, Fabiano, Pitzalis, Carannante, Brandi, Lame, Tascone. All.: Caneo.

Arbitro: Colombo della sezione di Como. Assistenti: Gregorio e Mittica della sezione di Bari. Quarto ufficiale: Grasso della sezione di Ariano Irpino.

Note: Ammonito Sepe per gioco falloso. Recupero: pt 2', st 4'.