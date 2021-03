Juve Stabia, poker al Palermo. Doppietta di Marotta I gialloblù passano al "Barbera" dopo essere passati in svantaggio: finisce 2-4

Poker della Juve Stabia nello scontro diretto per i playoff, al “Barbera”, contro il Palermo, valido per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Vantaggio rosanero in avvio di gara, firmato da Luperini e propiziato da una frittata di Russo e Berardocco in area di rigore. Berardocco si riscatta con una gran botta all'angolino su appoggio di Lia. Si va al riposo sull'1-1. In avvio di ripresa Guarracino approfitta di una voragine nella difesa siciliana per servire rasoterra Fantacci, che in spaccata mette alle spalle di Pelagotti. Poi si scatena Marotta, che va a bersaglio prima su invito di Scaccabarozzi, poi punendo con un diagonale un errore di Palazzi. Nel mezzo un palo colpito da Rauti. I padroni di casa accorciano le distanze: doppietta di Luperini su assist di Santana. Sul finire del recupero rosso diretto per Lucca, che reagisce a una trattenuta reiterata di Bovo, ammonito.

Il tabellino.

Palermo - Juve Stabia 2-4

Marcatori: pt 6' Luperini, pt 28’ Berardocco; st 3' Fantacci, 22' Marotta, 26' Marotta, 38' Luperini.

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Peretti (7' st Somma); Valente (23' st Rauti), De Rose (37' st Broh), Luperini, Almici (7' st Crivello); Floriano, Silipo (7' st Santana); Lucca. A disp.: Fallani, Martin, Mancini, Kanoute, Marong. All.: Filippi.

Juve Stabia (3-4-3): Russo; Esposito, Mulè, Elizalde; Rizzo (32' st Suciu), Scaccabarozzi, Berardocco (33' st Caldore), Lia (35' st Iannoni); Guarracino (18' st Bovo), Marotta, Fantacci (18' st Borrelli). A disp.: Lazzari, Gianfagna, Ripa, Borrelli, Oliva. All.: Padalino.

Arbitro: Cudini della sezione di Fermo. Assistenti: Dicosta della sezione di Novara e Teodori della sezione di Fermo. Quarto ufficiale: Di Marco della sezione di Ciampino.

Note: Espulso al 45' st Lucca per condotta violenta. Ammoniti: Berardocco, Peretti, Accardi, Fantacci, Rauti. Angoli: 6-4. Recuperi: pt 1', st 5'.