Turris, è di nuovo crisi: il Foggia vince 3-1 al "Liguori" Doppietta di Curcio, autorete di Ferretti. Loreto riacciuffa il pari solo momentaneamente

Ottava sconfitta nelle ultime dieci partite e secondo k.o. di fila per la Turris, battuta 3-1 al “Liguori” dal Foggia e risucchiata nella lotta per non retrocedere (+5 sulla Vibonese). Satanelli in vantaggio con un capolavoro in rovesciata di Curcio, ripresi da Loreto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sul finire del secondo tempo autugol di Ferretti e rete del 3-1 realizzata dallo scatenato Curcio.

Il tabellino.

Turris - Foggia 1-3

Marcatori: pt 23' Curcio, 28' Loreto; st 35' Ferretti (aut.), 43' Curcio.

Turris (3-4-3): Lonoce; Ferretti (39' st Alma), Lorenzini, Loreto; Da Dalt, Tascone, Romano, D'Ignazio; Giannone, Boiciuc (30' st Ventola), Persano (15' st Di Nunzio). A disp.: Abagnale, Lame, Esposito, Fabiano, Signorelli, Pitzalis, Carannante, Brandi, Rainone. All.: Caneo.

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Del Prete (21' st Agostinone); Kalombo (15' st Ibou Balde), Garofalo, Morrone, Salvi (7' pt Vitale), Di Jenno; Curcio, D'Andrea. A disp,: Di Stasio, Galeotafiore, Germinio, Pompa, Cardamone, Moreschini, Iurato, Aramini, Nivokazi. All.: Marchionni.

Arbitro: Caldera della sezione di Como. Assistenti: Miniutti della sezione di Maniago e Lazzaroni della sezione di Udine. Quarto ufficiale: Molinaro della sezione di Lamezia Terme.

Note: Espulso all'11' st Lorenzini per somma di ammonizioni. Ammoniti; Kalombo, Lorenzini, Curcio, Boiciuc, D'Ignazio. Gara a porte chiuse.