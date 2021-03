Marotta è una furia, poker della Juve Stabia alla Turris Tripletta dell'attaccante, protagonista assoluto del derby al "Menti". In gol Giannone e Garattoni

Nella trentesima giornata del girone C dI Serie C, poker della Juve Stabia nel derby al “Menti” contro la Turris. Vespe in vantaggio su calcio di rigore, concesso per atterramento di Giannone ai danni di Vallocchia. Dagli undici metri Marotta non lascia scampo ad Abagnale. Il raddoppio è presto servito. Gran tacco volante di Marotta, che innesca un contropiede e lo corona dopo un miracolo dell'estremo difensore ospite su botta Orlando. Il portiere è, però, maldestro nella smanacciata centrale che permette al protagonista indiscusso di giornata di ribadire in rete. I corallini riaprono la partita con un missile di Giannone, su calcio di punizione da distanza siderale, con complicità di Lazzari, colto in fallo. Si va al riposo sul 2-1. In avvio di ripresa la Turris sciupa la chance del pari con Romano e viene punita dall'incontenibile Marotta, che con una sforbiciata festeggia la tripletta dopo un palo colto, di testa, da Fantacci. Crolla, la Turris, che incassa a stretto giro di posta anche il quarto gol con un gran taglio di Garattoni: inserimento premiato da un cross al bacio di Orlando. Nono k.o. nelle ultime undici partite per la Turris, seconda vittoria di fila per la Juve Stabia, che aggancia il Catania al quinto posto in classifica.

Il tabellino.

Juve Stabia - Turris 4-1

Marcatori: pt 22' Marotta (rig.), 24’ Marotta, 33' Giannone; st 7’ Marotta, 11' Garattoni.

Juve Stabia (3-4-3): Lazzari, Mulè, Elizalde, Esposito, Garattoni (21' st Bovo.), Scaccabarozzi, Vallocchia (33' st Iannoni), Rizzo, Fantacci (21' st Suciu), Orlando (33' st Borrelli), Marotta (24' st Ripa). A disp.: Farroni, Gianfagna, Guarracino, Caldore, Oliva. All.: Padalino.

Turris (4-2-3-1): Abagnale, Ferretti, Di Nunzio, Loreto, Da Dalt, Tascone, Romano (27' st Fabiano), D’Ignazio (1' st Alma), Giannone (36' st Lame), Boiciuc (11' st Longo), Persano (1' st Rainone). A disp.: Lonoce, Signorelli, Ventola, Pitzalis, Esposito, Salazaro, Rainone, Brandi. All.: Caneo.

Arbitro: Nicolini della sezione di Brescia. Assistenti: Cortese della sezione di Palermo e Poma della sezione di Trapani. Quarto ufficiale: Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.

Note: Ammoniti: Loreto, Romano, Lazzari, Alma, Di Nunzio, Fabiano. Angoli: 5-7. Recuperi: pt 0', st 3'. Gara a porte chiuse.