Turris - Catania, la probabile formazione dei corallini Visita di una delegazione della società nel ritiro: tutti insieme per tornare alla vittoria

Sono 25 i calciatori a disposizione del neo tecnico Caneo in vista Turris - Catania, in programma domani, alle 14, allo stadio “Liguori”, valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C. Indisponibili gli infortunati Carannante ed Esempio, che domani non saranno aggregati alla squadra insieme al giovane portiere Barone. Recuperato, invece, Franco. Rientra dalla squalifica Lorenzini. Il segno tangibile della presenza della società e del dialogo costante con squadra e staff tecnico è stato testimoniato, alla vigilia del match, dalla visita di una delegazione della dirigenza presso l'hotel di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, dove i corallini sono in ritiro da domenica sera allo scopo di preparare con la massima concentrazione la gara contro gli etnei. La Turris ha vinto una sola volta nelle ultime 11 partite ed è chiamata a invertire la rotta per evitare di ritrovarsi invischiata nella lotta per non retrocedere. La sopra citata delegazione, con Giuseppe Colantonio in rappresentanza della famiglia Colantonio (il presidente Antonio, suo malgrado, non ha potuto presenziare per sopraggiunti motivi familiari) e con il direttore generale dell’area tecnica Rosario Primicile, ha trasmesso al gruppo ancora un messaggio di fiducia e sostegno ed un ulteriore sprone per ritrovare la vittoria ed uscire, tutti insieme, da una fase delicata della stagione. Nel cammino verso quella salvezza, obiettivo da sempre dichiarato, che la Turris – in tutte le sue componenti – resta più che mai convinta di raggiungere.

L'elenco dei 25 convocati.

Portieri: Abagnale, Lonoce.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Ferretti, Lame, Lorenzini, Loreto, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, Fabiano, Franco, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Boiciuc, Giannone, Longo, Persano, Salazaro, Ventola.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Abagnale; Rainone, Lorenzini, Loreto; Da Dalt, Franco, Romano, D'Ignazio; Giannone, Longo, Boiciuc. A disp.: Lonoce, Di Nunzio, Ferretti, Lame, Pitzalis, Brandi, Fabiano, Signorelli, Tascone, Alma, Persano, Ventola. All.: Caneo.