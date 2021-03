Longo segna, Abagnale ipnotizza Piccolo, la Turris vince 1-0 Catania k.o. al "Liguori", per i corallini vittoria scacciacrisi e vitale in chiave salvezza

Nella trentunesima giornata del girone C di Serie C, La Turris si rialza in maniera provvidenziale battendo il Catania con il risultato finale di 1-0 grazie a un gol di capitan Longo, preservato da Abagnale, che ha ipnotizzato Piccolo dagli undici metri in avvio di ripresa. I corallini erano reduci da un solo successo nelle ultime tredici partite. Incantesimo rotto e salvezza più vicina.

Il tabellino.

Turris - Catania 1-0

Marcatore: pt 18' Longo.

Turris (3-4-3): Abagnale; Ferretti (42’ st Di Nunzio), Lorenzini, Loreto; Da Dalt, Tascone, Franco, D’Ignazio; Giannone (31’ st Alma), Longo (1’ st Boiciuc), Romano (23’ st Signorelli). A disp.: Lonoce, Lame, Rainone, Pitzalis, Fabiano, Brandi, Persano, Ventola. All.: Caneo.

Catania (3-4-3): Confente; Sales (1’ st Manneh), Claiton, Giosa; Calapai, Dall’Oglio (19’ st Izco), Welbeck (32’ st Reginaldo), Pinto (19’ st Maldonato); Piccolo, Sarao (11’ st Di Piazza), Russotto. A disp.: Martinez, Lo Duca, Albertini, Rosaia, Vrikkis. All.: Raffaele.

Arbitro: Monaldi della sezione di Matera. Assistenti: Biffi della sezione di Treviglio e Conti della sezione di Seregno. Quarto ufficiale: Feliciani della sezione di Teramo.

Note: Al 9’ st Abagnale para un rigore a Piccolo. Ammoniti: Loreto, Sarao, Romano, Tascone, Abagnale, Piccolo, Alma per gioco falloso. Angoli: 4-0. Recupero: pt 1’, st 4’. Gara a porte chiuse.