Juve Stabia, poker servito con il 3-1 alla Paganese Blitz e quarta vittoria di fila per i gialloblù, gli azzurrostellati restano a +3 sul Bisceglie

La Juve Stabia centra la quarta vittoria consecutiva, quinta nelle ultime sei giornate, sbancando il “Torre” con il risultato finale di 3-1 nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Paganese in svantaggio all'intervallo per effetto del settimo gol nelle ultime quattro partite di Marotta. Nella ripresa Diop pareggia momentaneamente, ma è il difensore Caldore l'uomo partita, a sorpresa, con una doppietta a stretto giro di posta. I gialloblù consolidano il quinto posto, salendo a 49 punti: -4 dal Bari terzo, sconfitto a Catanzaro (+2 sulle vespe). La Paganese resta terzultima a quota 27 punti, ma ringrazia il Potenza per aver battuto (2-1) e fermato il Bisceglie.

Il tabellino.

Paganese – Juve Stabia 1-3

Marcatori: pt 16' Marotta, 28' Diop; st 2' Caldore, 7' Caldore.

Paganese (3-5-2): Baiocco, Schiavino (Cernuto 10’s.t.), Sbampato, Sirignano (Cigagna 23’s.t.), Carotenuto, Zanini, Volpicelli (Guadagni 4’s.t.), Onescu, Squillace, Diop (Mattia 23’s.t.), Raffini. A disp.: Bovenzi, Fasan, Mattia, Perazzolo, Cigagna, Cernuto, Curci, Bramati, Gaeta, Bonavolontà, Antezza, Guadagni. All.: Raffaele Di Napoli

Juve Stabia (3-4-3): Farroni; Caldore, Elizalde, Mulè; Rizzo, Berardocco (Ripa 45+2' s.t.), Vallocchia, Scaccabarozzi; Orlando (Iannone 24’s.t.), Marotta (Bovo 45+1's.t.), Fantacci (Guarracino 35’s.t.). A disp.: Lazzari, Iannone, Garattoni, Bovo, Ripa, Oliva, Guarracino. All.: Pasquale Padalino

Arbitro: De Tommaso della sezione di Rimini. Assistenti: Ciancaglini della sezione di Vasto e Fontemurato della sezione di Roma 2. Quarto ufficiale: Maranesi della sezione di Ciampino.

Note: Ammoniti: Schiavino, Onescu, Zanini, Rizzo, Iannone. Angoli: 2-4. Recupero: pt 0', st 3'. Gara a porte chiuse.