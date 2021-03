Turris - Catanzaro, la probabile formazione dei corallini Un solo indisponibile non è a disposizione di Caneo, che recupera un difensore e un centrocampista

Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta allo stadio “Liguori”, il tecnico della Turris, Bruno Caneo, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara casalinga con il Catanzaro, in programma domani, con calcio d'inizio alle 17,30, valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C. All’interno del gruppo, che da questo pomeriggio è in ritiro pre-partita, sarà indisponibile il solo Loreto, squalificato e non convocato insieme al pari del giovane portiere Barone. Recuperati il difensore Esempio ed il centrocampista Carannante.

L'elenco dei 26 convocati.

Portieri: Abagnale, Lonoce.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Ferretti, Lame, Lorenzini, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Carannante, Da Dalt, Esposito, Fabiano, Franco, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Boiciuc, Giannone, Longo, Persano, Salazaro, Ventola.

La probabile formazione.

(Turris 3-4-3): Abagnale; Ferretti, Lorenzini, Esempio; Da Dalt, Tascone, Franco, D’Ignazio; Giannone, Longo, Romano. A disp.: Lonoce, Lame, Di Nunzio, Pitzalis, Rainone, Brandi, Fabiano, Signorelli, Boiciuc, Persano, Ventola, Alma. All.: Caneo.