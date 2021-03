Basket: Milosevic è super, Sant'Antimo batte Monopoli (87-81) "Era importante portarla a casa e alla fine ci siamo riusciti", il commento del cestista

La Geko PSA Sant'Antimo vince in casa contro l'EPC Action Now Monopoli nella gara valida per la terza giornata della fase a orologio di Serie B. Jakov Milosevic è il protagonista del match con 22 punti realizzati: "Era importante portarla a casa e alla fine ci siamo riusciti. - ha spiegato il cestista della PSA - Siamo entrati in campo nei primi due quarti troppo mosci, poi siamo riusciti a trovare il ritmo giusto soprattutto in difesa e ci siamo presi due punti fondamentali. La mia prova? Siamo consapevoli di essere una squadra lunga e che questa squadra può trovare protagonisti nuovi ad ogni partita".

Serie B - Seconda Fase

Terza Giornata

Geko PSA Sant’Antimo - EPC Action Now Monopoli 87-81

Parziali: 15-16, 19-22, 25-25, 28-18

Sant’Antimo: Milosevic 22 (8/12, 1/4), Dri 13 (3/6, 0/2), Sperduto 12 (1/4, 2/7), Sergio 9 (2/3, 1/2), Carnovali 9 (0/2, 2/7), Cantone 8 (1/5, 2/4), Vangelov 8 (4/4, 0/0), Sabbatino 4 (0/0, 0/0), Ragusa 2 (1/1, 0/0), Ratkovic, De Meo, D'Aiello.

Monopoli: Torresi 31 (11/19, 1/4), Paparella 14 (4/11, 0/7), Rollo 11 (1/2, 1/1), Stanzani 8 (0/3, 2/6), Annese 7 (1/2, 0/0), Botteghi 5 (2/3, 0/1), Stepanovic 3 (0/1, 1/3), Laquintana 2 (1/1, 0/0), Formica (0/0, 0/1), Benedusi, Yusuf.