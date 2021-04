Potenza - Juve Stabia, la probabile formazione dei gialloblù Ben 8 indisponibili, ma Padalino non demorde e lancia l'assalto al quarto posto in classifica

Il tecnico Pasquale Padalino ha convocato 20 calciatori per Potenza – Juve Stabia, valida per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C, in programma domani con calcio d'inizio alle 15 allo stadio “Viviani”. Folto il nugolo degli indisponibili su ci non potranno contare le vespe: Borrelli, Cernigoi, Esposito, Fioravanti, Guarracino, Lia, Mastalli e Russo. I gialloblù vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva per provare a salire al quarto posto in classifica, che potrebbe garantire l'accesso diretto alla fase nazionale dei playoff, e difendere il quinto.

L'elenco dei 20 convocati.

Portieri: Farroni, Gianfagna, Lazzari.

Difensori: Caldore, Elizalde, Garattoni, Mulè, Oliva, Rizzo, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Iannoni, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia.

Attaccanti: Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (3-4-3): Farroni, Mulè, Troest, Elizalde, Rizzo, Vallocchia, Berardocco, Scaccabarozzi, Fantacci, Marotta, Orlando. A disp.: Lazzari, Gianfagna, Caldore, Garattoni, Oliva, Bovo, Iannoni, Suciu, Ripa. All.: Padalino.