Juve Stabia sempre più corsara: 2-0 a Potenza Settima vittoria di fila in trasferta per le vespe, Marotta e Orlando firmano il blitz

Vola la Juve Stabia e il quarto posto, adesso, non è un'utopia: quinta vittoria consecutiva e settima di fila per le vespe. A Potenza decide un uno-due micidiale firmato da bomber Marotta, al suo nono gol in undici partite e Orlando, che fissa il risultato sul 2-0 finale.

Il tabellino.

Potenza – Juve Stabia 0-2

Marcatori: pt 22' Marotta, 33' Orlando.

Potenza (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Gigli, Conson, Coppola; Zampa, Bucolo (1' st Nigro), Bruzzo (2' st Di Livio); Ricci; Romero (19' st Baclet), Mazzeo (19' st Salvemini). A disp.: Santopadre, Brescia, Noce, Panico, Sandri, Fontana, Volpe, Cavaliere. All.: Gallo.

Juve Stabia (3-4-3): Farroni, Cardone, Troest, Mulè; Rizzo (37' st Elizalde), Vallocchia (38' st Bovo), Berardocco, Scaccabarozzi; Orlando (26' st Ripa), Marotta, Fantacci (11' st Garattoni). A disp.: Lazzari, Gianfagna, Iannoni, Suciu, Oliva. All.: Padalino.

Arbitro: Zufferli della sezione di Udine. Assistenti: Gualtieri della sezione di Asti e Massimino della sezione di Cuneo. Quarto ufficiale: Feliciani della sezione di Teramo.

Note: Ammoniti: Coppola, Salvemini. Angoli: 4-5. Recupero: 0' pt, 4’ st. Gara a porte chiuse.