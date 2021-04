Turris, cinque calciatori positivi. Domani c'è la Ternana Contagiato dal Covid anche un altro componente del "gruppo squadra"

Il Covid continua ad agitare la Serie C. A poche ore dalla gara casalinga con la Ternana, valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, la Turris ha comunicato che 6 componenti del "gruppo squadra" sono risultati positivi al Covid-19. La disputa del match, allo stato attuale, in attesa di nuovi controlli, non è in dubbio.

Il comunicato della Turris - "La S.S. Turris Calcio comunica che il ciclo settimanale di tamponi al quale sono stati sottoposti calciatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società ha evidenziato 6 casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra (di cui cinque riguardano calciatori), confermati dall’esito di successivo test molecolare.

La società ed il proprio staff sanitario hanno tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente ed informato l’A.S.L. di pertinenza, provvedendo altresì all’isolamento di altri tre tesserati (appartenenti a squadra e staff tecnico) in via precauzionale.

Il nuovo giro rapido di tamponi, eseguito dal gruppo nella giornata odierna, non ha tuttavia evidenziato altri casi di positività.

La disputa della gara di campionato Turris-Ternana è al momento regolarmente confermata per la giornata di domenica 11 aprile, con inizio alle ore 15".