Turris, seconda sconfitta di fila: blitz Ternana al "Liguori" Decide un gol di vantaggiato, record di punti in Serie C per gli umbri di Lucarelli

Seconda sconfitta consecutiva per la Turris, falcidiata dal Covid. Al “Liguori” blitz della capolista Ternana, che conquista il record di punti in Serie C portando a casa l'intera posta in palio nella gara valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C grazie a un gol, nella ripresa, di Vantaggiato.

Il tabellino.

Turris – Ternana 0-1

Marcatore: st 33' Vantaggiato

Turris (4-5-1): Barone; Lame (30' st Rainone), Lorenzini, Di Nunzio (42' st Brandi), Loreto; Da Dalt, Tascone, Franco, Romano (42' st Alma), D'Ignazio; Giannone (22' st Longo). A disp: Colantuono, D'Oriano, Fabiano, Carannante, Boiciuc, Primicile, Salazaro. All.: Caneo.

Ternana (4-2-3-1): Casadei; Defendi, Boben, Kontek, Celli (25' st Salzano); Paghera, Proietti (11' st Damian); Partipilo, Falletti (11' st Ferrante), Furlan; Raicevic (11' st Vantaggiato). A disp.: Vitali, Mammarella, Torromino, Russo, Suagher, Onesti, Perlata, Laverone. All.: Lucarelli.

Arbitro: De Tommaso della sezione di Rimini. Assistenti: Giorgi di Legnano e Bonomo della sezione di Milano. Quarto ufficiale: Vigile della sezione di Cosenze.

Note: Ammoniti: Falletti, Defendi, Romano, Boben. Gara a porte chiuse.