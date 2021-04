Casertana - Juve Stabia, la probabile formazione dei gialloblù Cinque indisponibili tra le file delle vespe per il derby al "Pinto"

Il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per Casertana - Juve Stabia, valida per la trentaseiesima e terzultima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 12,30, allo stadio “Pinto”. Indisponibili Fioravanti, Iannoni, Lazzari, Mastalli e Oliva. Dopo lo stop forzato a causa del rinvio del match con il Catanzaro, a causa del focolaio Covid nel “gruppo squadra” calabrese, le vespe, reduci da cinque vittorie di fila, sono pronte a lanciare l'assalto al quarto posto.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Farroni, Gianfagna, Russo.

Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Lia, Mulè, Rizzo, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia.

Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (3-4-3): Farroni, Mulè, Troest, Elizalde, Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Rizzo, Fantacci, Marotta, Orlando. A disp.: Gianfagna, Russo, Caldore, Esposito, Garattoni, Lia, Bovo, Guarracino, Suciu, Cernigoi, Borrelli, Ripa. All.: Padalino.