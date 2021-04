Pozzuoli batte Catanzaro: Balic protagonista (83-80) Vittoria preziosa per la squadra puteolana. Quota 12 punti in classifica

La Virtus Pozzuoli vince contro la Mastria Sport Academy Catanzaro con il risultato finale di 83-80 nella quinta giornata del girone D di Serie B. Risulta decisivo il terzo quarto con la squadra puteolana abile a ribaltare il confronto. Amar Balic, con 23 punti, è l'MVP della sfida. Quota 12 punti in classifica per Pozzuoli, quintultima nel macro-girone. A Catanzaro non bastano i 27 punti di Pasquale Battaglia.

Serie B - Girone D

Quinta Giornata

Virtus Pozzuoli - Mastria Sport Academy Catanzaro 83-80

Parziali: 13-19, 20-19, 28-21, 22-21

Pozzuoli: Balic 23 (3/5, 3/6), Savoldelli 11 (2/5, 2/4), Gaye 9 (3/7, 0/3), Mavric 9 (3/4, 1/1), Forte 9 (0/0, 3/7), Mehmedoviq 8 (4/5, 0/0), Gueye 7 (2/2, 1/1), Caresta 4 (0/1, 1/3), Bordi 3 (1/1, 0/1), Kushchev, Birra, Testa.

Catanzaro: Battaglia 27 (5/5, 5/11), Morciano 17 (6/6, 0/0), Moretti 15 (2/3, 3/5), Brunetti 11 (1/5, 2/4), Cucco 8 (1/4, 2/8), Tomasello 2 (1/1, 0/0), Tomcic (0/1, 0/0), Procopio (0/2, 0/0), Mastria, Gaetano, Tchintcharauli.