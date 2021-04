Turris - Bari, la probabile formazione dei corallini Quattro indisponibili e quattro rientri. Il tecnico Caneo non parla: "È l'ora dei fatti"

Allenamento di rifinitura per la Turris allo stadio “Liguori”. Al termine del lavoro sul campo è proseguito il ritiro, iniziato nel pomeriggio di ieri. Il tecnico Caneo non ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-gara motivando così la sua decisione: “Ritengo, da tesserato della Turris, di allinearmi al silenzio che è stato sancito fino alla gara col Bari ed al massimo grado di concentrazione che il momento richiede. La società ha compreso la mia posizione e, anzi, la ringrazio per aver individuato nel sottoscritto l’unica persona che avrebbe potuto rilasciare dichiarazioni alla vigilia di questa partita. È, piuttosto, il momento di far parlare i fatti e centrare l’obiettivo. Mi scuso con gli organi di informazione sia locali, sia di Bari”.

Per la gara casalinga con il Bari, in programma domani, alle 17,30, valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C, tornano a disposizione del tecnico Abagnale, Esempio, Ferretti e Pitzalis. Ancora out Lonoce, Persano, Signorellie e Ventola, non convocati unitamente allo squalificato Romano.

L'elenco dei 25 convocati.

Portieri: Abagnale, Barone.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Ferretti, Lame, Lorenzini, Loreto, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Capuozzo, Carannante, Da Dalt, Fabiano, Franco, Primicile, Tascone.

Attaccanti: Alma, D’Oriano, Boiciuc, Giannone, Longo, Salazaro.

La probabile formazione.

Turris (4-4-2): Barone; Esempio, Lorenzini, Di Nunzio, Loreto; Da Dalt, Tascone, Franco, D’Ignazio; Giannone, Longo. A disp.: Abagnale, Rainone, Lame, Brandi, Carannante, Doriano, Fabiano, Ferretti, Salazaro, Alma, Boiciuc, Primicile. All.: Caneo.