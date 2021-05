Impresa Juve Stabia a Terni, nei playoff c'è la Casertana Le vespe sbancano il "Liberati" con il finale di 4-3 e chiudono quinte: sarà subito derby

La Juve Stabia chiude al quinto posto in classifica approfittando del pari per 2-2 del Catania a Foggia grazie a un rocambolesco successo al “Liberati”, contro la Ternana, che conosce la prima sconfitta casalinga e seconda stagionale del suo campionato da record proprio all'ultima giornata. Finisce 3-4. Vespe avanti grazie a una percussione in solitaria di Fantacci, abile a incrociare il mancino dal limite dell'area di rigore, pari nella ripresa firmato con tenacia da Suagher. Si riparte e Casadei sbaglia il passaggio cercando di servire Defendi, Orlando addomestica il pallone e lo deposita alle spalle del portiere dei locali. Poi, si scatena Raicevic: gol di testa su assist di Partipilo, e tocco a porta vuota su errore in fase di scarico dell'altro portiere, Russo. Berardocco realizza il gol del 3-3 dagli undici metri (rigore concesso per fallo di Peralta su Cernigoi). Poco prima, palo di Falletti. Al novantesimo è festa Stabia: cross di Rizzo, autorete di Salzano. Al primo turno playoff, in gara secca, il prossimo 9 maggio, sarà derby al “Menti” con la Casertana.

Il tabellino.

Ternana – Juve Stabia 3-4

Marcatori: pt 12' Fantacci; st 14' Suagher, 18' Orlando (JS), 24' Raicevic, 29' Raicevic, 42' Berardocco rig., 45' Salzano (aut.)

Ternana (4-2-3-1): Casadei, Defendi, Kontek, Boben (12' st Proietti), Celli (38' st Peralta), Paghera (19' pt Suagher), Salzano, Partipilo (37' st Russo), Falletti, Furlan, Vantaggiato (11' st Raicevic). A disp.: Vitali, Mammarella, Ferrante, Torromino, Ndir, Laverone, Frascatore. All.: Lucarelli.

Juve Stabia (3-4-3): Russo, Esposito (27' st Caldore), Troest, Elizalde, Garattoni, Suciu (16' st Berardocco), Vallocchia, Rizzo, Fantacci (17' st Orlando), Marotta (27' st Cernigoi), Borrelli (21' st Scaccabarozzi). A disp.: Farroni, Lia, Mulè, Bovo, Guarracino, Ripa, Fioravanti. All.: Padalino.

Arbitro: Costanza della sezione di Agrigento. Assistenti: Boggiani della sezione di Monza e Landoni della sezione di Milano. Quarto ufficiale: Ursini della sezione di Pescara.

Note: Espulso al 35' st Garattoni per somma di ammonizioni. Ammoniti: Boben, Garattoni e Peralta. Angoli: 10-3. Recupero: pt 2', st 4'. Gara a porte chiuse.