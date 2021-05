La Turris si congeda con un pari: 1-1 a Vibo Valentia Gol di Spina e Persano. Corallini in dieci dal 35' del primo tempo: espulso Loreto

La Turris saluta con un pareggio la stagione 2020/2021, quella del ritorno nel professionismo a distanza di 19 anni. A Vibo Valentia la gara valida per la trentottesima giornata del girone C di Serie C finisce 1-1. Succede tutto nella ripresa. Vibonese in vantaggio con una rasoiata di Spina, pari, con una spaccata volante, di Persano. I corallini hanno giocato in 10 dal 35' del primo tempo: rosso per fallo da ultimo uomo (Plescia) comminato a Loreto.

Il tabellino.

Vibonese – Turris 1-1

Marcatori: st 20' Spina, 32' Persano.

Vibonese (3-5-2): Mengoni; Sciacca, Vergara, Mahrous; Fomov (9' st Tumbarello), Cattaneo, Laaribi, Statella (20' st Parigi), Ciotti (44' st Alvaro); La Ragione (1' st Spina), Plescia (44' st Di Santo). A disp: Marson, Redolfi, Murati, Berardi, Falla, Vitiello, Mancino. All.: Roselli.

Turris (3-4-2-1): Abagnale; Esempio, Lorenzini, Loreto; Da Dalt (1' st Persano), Franco (46' st Primicile), Tascone, D'Ignazio (40' st Di Nunzio); Romano, Giannone (44' st Brandi), Longo (1' st Lame). A disp: Barone, Boiciuc, Fabiano, Alma, Salazaro, D'Oriano, Capuozzo. All.: Caneo.

Arbitro: De Angeli della sezione di Milano. Assistenti: Franco della sezione di Padova e El Filali della sezione di Alessandria. Quarto ufficiale: Pashuku della sezione di Albano Laziale.

Note: Espulso al 35' pt Loreto per fallo da ultimo uomo. Ammonito Tascone. Gara a porte chiuse.