Napoli, quattro vittorie per il pass Champions Rush finale per la qualificazione alla massima competizione europea

Il Napoli riparte dopo il pari con il Cagliari. Occorrono quattro vittorie e il pass Champions sarà firmato dagli azzurri senza guardare a cosa accadrà sugli altri campi. Il Napoli ha, di fatto, giocato l'ultimo jolly con i sardi, ma comunque i due punti persi nel finale domenica scorsa costringono la squadra di Rino Gattuso al percorso netto, al poker per non dipendere dai risultati delle avversarie.

Due scontri diretti (Juventus-Milan domenica prossima e Atalanta-Milan all'ultima giornata) saranno decisivi nell'equilibrio tra le quattro squadre coinvolte nei giochi Champions, ma c'è anche la Lazio con una gara in meno e con il recupero del match con il Torino, vincente ieri sul Parma, fissato tra la penultima e l'ultima giornata di campionato. Tre squadre - Atalanta, Juventus e Milan - a quota 69, Napoli quinto a -2: ecco la ripartenza per gli ultimi quattro turni. Nell'1-1 con il Cagliari pesa la gestione del finale di gara, ma anche la decisione di annullare il gol di Victor Osimhen. Alla proprietà, alla famiglia De Laurentiis, non è piaciuta la decisione sul campo presa da Michael Fabbri, ma anche il mancato intervento del Var, di Paolo Mazzoleni. Nel frattempo, sul fronte rinnovi spunta la volontà di uscita di Fabian Ruiz, che appare destinato al rientro in Spagna. Il Napoli sta programmando l'estate con Dimaro località d'apertura della prossima stagione e con l'idea di un ciclo di amichevoli prima della chiusura precampionato a Castel di Sangro.