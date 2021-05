Napoli senza pace, ecco l'ennesima emergenza stagionale Quattro giornate alla fine del campionato, nuovi intoppi nel pieno della volata Champions

Quando la strada sembrava in discesa, riecco una salita ripida nella stagione senza pace del Napoli. Il pareggio all'ultimo respiro, al “Maradona”, contro il Cagliari, ha scaraventato gli azzurri fuori dalla zona Champions proprio nel momento in cui erano diventati artefici del proprio destino e sembravano destinati a coronare, senza grandi patemi d'animo, una splendida rincorsa. Ma non è finita qui. Come se non bastasse, la sfortuna è tornata ad accanirsi sulla rosa allenata da Gattuso, che, all'alba del rush finale; delle ultime quattro partite in calendario, deve fare i conti con l'ennesima emergenza. In un amen fuori Koulibaly e Maksimovic: coperta di nuovo corta in difesa. Il difensore senegalese è rimasto vittima di un problema muscolare alla coscia destra: distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale, che, tradotto in termini poveri e concreti, equivale a dire che l'annata agonistica, per KK, salvo colpi di scena, è finita. Ecco, poi, un cinguettio a rincarare la dose: attraverso Twitter, il club partenopeo ha annunciato che Maksimovic è positivo al Covid-19. Il serbo è asintomatico ed è in isolamento presso il proprio domicilio. Sabato, al “Picco”, contro lo Spezia a caccia di punti salvezza, ci sarà da fronteggiare l'ennesima corsa ad ostacoli, tornati a moltiplicarsi in vista dello striscione del traguardo, lungo l'impervio cammino del Napoli, che si ritrova ancora a maledire la malasorte.