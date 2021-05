Gevi Napoli, supercolpo per lanciare l'assalto alla promozione Coach Sacripanti avrà a disposizione un'ala/pivot proveniente dalla massima Serie, ex Milano

Napoli fa sul serio. Dentro e fuori dal campo. Le Gevi ha chiuso l'accordo per l'arrivo all'ombra del Vesuvio di Christian Burns. Ala/pivot trentacinquenne, in possesso di un enorme potenziale fisico, Burns è l'asso calato sul tavolo dei playoff. Semmai ci fossero dubbi, la società del presidente Grassi ha lanciato un segnale, concreto, in merito alle proprie ambizioni. La promozione è l'obiettivo e non si vuole lasciare nulla al caso, di intentato. L'americano, con cittadinanza italiana, che ha indossato la maglia della nazionale azzurra agli ordini di Ettore Messina, nelle ultime 3 stagioni ha giocato a Cantù, Milano, dove ha dato il suo contributo anche in Eurolega, e Brescia. Burns può essere impiegato sia da ala grande, sia da centro, e nel contesto Napoli diventerà estremamente prezioso potendo essere utilizzato in tandem con Lombardi, con Zerini o Iannuzzi. Un supercolpo da cui ripartire dopo la sconfitta in trasferta sul parquet di Tortona ed in vista della sfida casalinga con Torino, valida per la quarta giornata della fase a orologio (girone bianco).