Napoli, vittoria a La Spezia (1-4) e rilancio Champions In attesa delle altre sfide, segnale nella corsa ai posti per la massima competizione europea

Quattro vittorie per evitare dubbi e correre direzione Champions: il Napoli si presenta a La Spezia con questo obiettivo. Avvio deciso per gli azzurri con Osimhen subito protagonista, a strappare la sfera. Vantaggio sfiorato con il destro: prove per l'1-0. La profondità garantita dal nigeriano per gli scambi utili che lanciano Zielinski: il polacco supera Provedel al 15'. Tutto semplice sulla corsa e l'assist di Di Lorenzo. Da un tentativo ligure nasce una ripartenza decisiva: Zielinski innesca Osimhen in campo aperto e l'ex Lille non sbaglia. Destro sul primo palo per il raddoppio al 23' e la conferma del percorso splendido dal rientro: l'intesa con Gattuso che si rinnova. Osimhen approfitta al massimo anche dell'errore difensivo dello Spezia su palla inattiva: tutto comodo per il nigeriano che va di forza a piazzare il 3-0. Controllo della posizione al VAR e Irrati conferma: tris del Napoli sul finale del primo tempo. Gestione totale per gli azzurri che sfiorano il poker, ma subiscono al 64': Meret non cancella pienamente il tentativo di Estevez. La palla resta in gioco per il tap-in di Piccoli che regala al 64' il -2 allo Spezia. Il Napoli resta in controllo e al 79' chiude la sfida con Osimhen che blinda i tre punti con Lozano. Anche per il quarto gol occorre la verifica al VAR: segnalazione ad Irrati per il poker azzurro. Ecco il 4-1 e il rilancio per la zona Champions nell'attesa delle altre sfide del turno.