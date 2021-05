Juve Stabia - Casertana, la probabile formazione delle vespe Al termine della seduta di rifinitura i fratelli Langella hanno incontrato la squadra

Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il Juve Stabia - Casertana, valida per il primo turno della fase giorni dei playoff di Serie C, in programma domani, alle 17,30, allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia.

Indisponibili Lazzari e Mastalli. Squalificato Garattoni. Le vespe devono vincere o pareggiare entro il novantesimo per accedere al secondo turno della fase a gironi dove affronterebbero la seconda peggior classificata in campionato, nel girone C, che andrà avanti dopo i match a eliminazione diretta in programma domani.

Al termine della seduta di allenamento il presidente Andrea Langella e il socio Giuseppe Langella hanno incontrato lo staff tecnico e la squadra. La presidenza ha voluto ringraziare il gruppo per il raggiungimento dell’obiettivo playoff e per la posizione raggiunta durante la regular season incitando tutti per il nuovo cammino che comincerà domani. Obiettivo comune che può dare nuovo lustro all’intera città stabiese, con un vero e proprio riscatto dopo il periodo complicato che si sta vivendo.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Farroni, Gianfagna, Russo.

Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Lia, Mulè, Oliva, Rizzo, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Iannoni, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia.

Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (3-4-3): Farroni; Mulé, Troest, Caldore; Scaccabarozzi, Vallocchia, Berardocco, Rizzo; Fantacci, Marotta, Orlando. A disp.: Russo, Elizalde, Esposito, Lia, Oliva, Bovo, Guarracino, Iannoni, Suciu, Borrelli, Cernigoi, Ripa. All.: Padalino.