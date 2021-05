Napoli al quarto posto: domani la sfida con l'Udinese È già vigilia di campionato con l'anticipo tra i partenopei e i friulani al "Maradona"

Quarto posto e di nuovo in campo. Il Napoli può compiere un percorso netto: vincere fino alla fine per non dipendere dai risultati delle avversarie e la riprova è il risultato di ieri. Il big match della trentacinquesima giornata ha confermato le difficoltà della Juventus, superata dal Milan con il finale di 3-0 allo Stadium. Ora la classifica propone, alle spalle dell'Inter campione d'Italia, il duo Atalanta-Milan a quota 72, il Napoli al quarto posto con 70 punti e la Juventus, quinta con 69, prima delle escluse in chiave Champions a 270 minuti dal termine della stagione.

Tutto in gioco nelle ultime tre sfide e il Napoli può contare anche su un altro big match, quello tra l'Atalanta e il Milan all'ultima giornata, ma gli azzurri hanno un solo obiettivo: conquistare 9 punti nelle ultime 3 gare. Ecco la prospettiva partenopea verso il primo match del trentaseiesimo turno. Domani, al “Maradona”, con calcio d'inizio alle 20.45, il Napoli ospiterà l'Udinese, reduce dal pari con il Bologna, che ha consegnato ai friulani la quota 40, utile per la salvezza. La squadra di Rino Gattuso può determinare l'ulteriore step nella corsa Champions con Victor Osimhen sempre più leader. Il percorso azzurro si conferma nel silenzio con i soli tweet di Aurelio De Laurentiis a lanciare qualche segnale nel mondo Napoli.