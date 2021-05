Nuoto, Europei: Paltrinieri bis, bene Sanzullo e Acerenza I due atleti del Circolo Canottieri Napoli hanno chiuso rispettivamente al senso e al nono posto.

L’Italia continua ad essere la grande protagonista degli Europei di Budapest. Nelle specialità in acqua libere anche oggi è arrivato il sigillo azzurro con Gregorio Paltrinieri che ha fatto il bis nella 10 km dopo aver trionfato nella 5. Una gara che ha visto protagonisti anche il campano Mario Sanzullo e il lucano Davide Acerenza, entrambi atleti del Circolo Canottieri Napoli.

Una gara difficile quelle andata in scena nelle acque del lago Lupa di Budapest dove i big della specialità si sono dati battaglia dalla prima all’ultima bracciata. Sanzullo e Acerenza sono stati bravi a restare nel gruppo di testa e tenere il ritmo imposto soprattutto da Paltrinieri prima del rush finale. L’olimpionico poi ha salutato la concorrenza e gli altri due azzurri hanno dovuto sgomitare per conquistare un posto nei primi dieci. Mario Sanzullo è riuscito a toccare la piastra d’arrivo in sesta posizione dietro a Olivier, Wellbrock e Weertman. Nono posto invece per Domenico Acerenza, protagonista di una prova importante che dà fiducia in ottica futura.