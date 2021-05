Napoli, De Laurentiis: "Non è ancora finita" Il monito del presidente verso l'ultima sfida con il Verona: tre punti per il pass Champions

“Grande vittoria, ma massima concentrazione perché non è ancora finita”. Così Aurelio De Laurentiis, con l'ormai classico tweet post-gara, ha celebrato l'ulteriore passo verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma il presidente del Napoli chiede lo step definitivo. Occorre un successo nell'ultimo appuntamento della stagione per blindare il pass. A Firenze, la squadra di Rino Gattuso è stata abile a controllare la tensione dopo il successo della Juventus sull'Inter. Primo tempo di gestione, terminato a reti bianche, poi lo sprint nella ripresa. Rrahmani conquista un rigore decisivo, che garantisce il momento spartiacque. Insigne sbaglia, ma rimedia con il tap-in: è l'1-0 che offre serenità e corsa fino alla carambola perfetta. Zielinski conclude, deviazione di Venuti: ecco il 2-0 ospite che lancia il Napoli al terzo posto. Inter e Atalanta in Champions: gli orobici affronteranno il Milan con l'obiettivo del secondo posto dopo la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì con la Juventus, chiamata a battere il Bologna e ad aspettare risultati utili nel big match Atalanta-Milan e dal “Maradona”, dove il Napoli ospiterà l'Hellas Verona. ADL chiede la massima attenzione per raggiungere l'obiettivo minimo posto nell'estate 2020 e costruire davvero il rilancio per l'estate 2021, che presenterà - salvo sorprese - l'addio di Gattuso e l'arrivo di un nuovo tecnico.