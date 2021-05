Nuoto Paralimpico: a Funchal un buon esordio per Boni Il napoletano ha rotto il ghiaccio con un sesto posto nei 100 stile libero.

Vincenzo Boni ha rotto il ghiaccio facendo il suo esordio agli Europei di nuoto paralimpico a Funchal in Portogallo. Il campione che difende i colori del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro, ha preso parte ai 100 stile libero concludendo la sua fatica al sesto posto. La partecipazione a questa disciplina aveva proprio l’obiettivo di scendere in acqua prima di mercoledì quando si comincerà a fare sul serio.

Il risultato cronometrico ha comunque lasciato soddisfatto il napoletano che ha chiuso in 1’40’’15 nella gara vinta dall’israeliano Ami Omer Dadaon (1’19’’77), davanti al russo Roman Zhdanov (1’24’’08) e all’azzurro Luigi Beggiato (1’25’29) che ha portato a casa una bella medaglia di bronzo.

I 100 dunque sono stati solo un piccolo antipasto per aprire l’Europeo, tappa importante verso le Paralimpiadi di Tokyo soprattutto dopo un anno in cui praticamente non si è gareggiato. Tornare in acqua in un contesto internazionale di valore assoluto mancava tanto ad un grande agonista come Vincenzo Boni. Per quanto riguarda la spedizione azzurra in Portogallo, nei primi due giorni di gare sono già arrivate ventotto medaglie.