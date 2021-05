Ferlaino compie 90 anni, gli auguri del Napoli Il club azzurro ha dedicato un post all'ex presidente. Domenica sarà caccia al pass Champions

Due scudetti, una Coppa Uefa, un unico rimpianto: “Maradona morto solo”. Corrado Ferlaino compie 90 anni. Su Twitter gli auguri all'ex presidente da parte del Napoli, su “la Repubblica” una lunga intervista ricca di aneddoti e retroscena: “Prima del Napoli avevo uno yacht, un aereo e una Ferrari. Quando ho lasciato il club mi era rimasta soltanto una Renault Twingo...” ha raccontato Ferlaino, che ha poi aggiunto: “La mia Tangentopoli? Costretto a dare soldi a un politico, ma sono stato assolto perché ero la vittima di una concussione”. E ancora: “Ho detto una sola bugia nella mia vita: che Alemao dopo la monetina in testa non mi aveva riconosciuto, ma ne valeva la pena”. Il passaggio più toccante è nel ricordo del rapporto d'amore con il fuoriclasse più grande di sempre, portato in azzurro: “Ho 90 anni, ho avuto tanti amici e pochi sono rimasti in vita. Uno se n'è andato via poco tempo fa: Diego Maradona, Gli ho voluto davvero molto bene, mi dispiace che sia rimasto solo”. Passato, presente e futuro. Il Napoli veleggia verso la sfida di domenica sera, nello stadio che porta il nome del campione argentino, contro l'Hellas Verona. Con una vittoria contro gli scaligeri, senza più obiettivi stagionali, non ci sarà bisogno di fare calcoli e potrà partire la festa Champions. Sarebbe il trionfo di tutti, ma più di tutti, di Gattuso, che saluterebbe da vincitore togliendosi una gran bella soddisfazione.