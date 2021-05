Nuoto paralimpico: Boni vince l'argento nei 50 dorso Il campione del Caravaggio Sporting Village e delle Fiame Oro è salito sul podio agli Europei.

L’Europeo di Vincenzo Boni era iniziato con i 100 stile libero, gara che il campione napoletano non aveva preparato, ma che gli ha permesso di rompere il ghiaccio e testare la sua condizione. Il test era parso subito positivo e oggi, nella finale dei 50 dorso, è arrivata la conferma.

Il nuotatore che difende i colori del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro ha conquistato la medaglia d’argento con il crono di 47.43 dietro all’ucraino Denys Ostapchenko, che ha chiuso col tempo di 46.22. Terza piazza per l’altro rappresentante dell’Ucraina Serhii Palamarchuk (53.17), mentre l’azzurro Emmanuele Marigliano ha terminato in quita posizione.

Per Boni, gli Europei in corso di svolgimento a Funchal, non sono finiti visto che è iscritto sia ai 50 che ai 200 stile libero che andranno in scena rispettivamente nella giornata di venerdì e di sabato.