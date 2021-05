Napoli-Verona, Chiffi dirigerà la sfida del "Maradona" Il fischietto della sezione di Padova per l'ultimo appuntamento stagionale degli azzurri

La grande attesa per l'ultimo appuntamento stagionale, una vittoria per non attendere risvolti positivi dagli altri campi. Il Napoli punta al successo con l'Hellas Verona per non dipendere dalle avversarie, ma unicamente dal percorso finale nel match casalingo. Al “Maradona”, domenica alle 20.45, gli azzurri dovranno completare l'operazione Champions. Nel momento più difficile, con la doppia eliminazione Coppa Italia - Europa League, è nato il riscatto con un gruppo coeso, legato anche al tecnico, Rino Gattuso. I risultati dell'ultima fase e la qualificazione alla Champions non sembrano comunque aprire ad una prosecuzione del rapporto tra il calabrese e la società presieduta da Aurelio De Laurentiis. Da lunedì sarà rivoluzione tecnica e la partecipazione alla Champions definirà obiettivi e rimodulazione della rosa tra rinnovi, addii e new entry. Nel frattempo, il Napoli lavora per la sfida con il Verona e, a Castel Volturno, Kalidou Koulibaly ha ritrovato anche il terreno di gioco. Personalizzato in campo e lavoro in palestra per il franco-senegalese. Si rivede Faouzi Ghoulam, con differenziato tra palestra e campo. Nikola Maksimovic è guarito dal covid-19 e ha completato l'iter di visite con la supervisione del dottor Elpidio Pezzella. Si avvicina così per il gruppo la sfida finale per il traguardo Champions.

Napoli-Verona sarà diretta da Daniele Chiffi di Padova (Longo e Valeriani assistenti, Fourneau quarto ufficiale, al VAR Nasca e Cecconi).