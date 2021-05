Nuoto paralimpico, Europei: Boni di bronzo nei 50 sl Il napoletano è stato preceduto dai due formidabili ucraini Palamarchuk e Ostapchenko.

All’Europeo di nuoto paralimpico di Funchal in Portogallo, seconda medaglia per Vincenzo Boni. Dopo l’argento vinto nei 50 dorso, il napoletano è stato protagonista anche nella stessa distanza dello stile libero concludendo la sua gara in 47.68.

Il portacolori del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro si è ritrovato ancora una volta a battersi con i due fortissimi ucraini, Palamarchuk (46.39) che ha vinto la medaglia d’oro e Ostapchenko (46.49), che dopo il primo posto nei 50 dorso si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Sesto l’altro azzurro Emmanuele Marigliano.

Per Boni una buona prestazione al cospetto di due avversari che in questo momento sembrano avere una condizione migliore. L’azzurro tornerà in acqua già nella giornata di sabato quando nuoterà i 200 stile libero.